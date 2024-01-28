Голубев: В доме в Ростове-на-Дону обрушился первый подъезд
Обрушился первый подъезд дома на ул. Нариманова, 72/3, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале 28 января, в воскресенье.
«В аварийном доме на ул. Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд. К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне», - сообщил глава региона.
По словам Голубева, здание оцепили. Власти города в пункте временного размещения (ПВР) с утра занимаются расселением бывших жителей аварийного дома в маневренный фонд.
Ранее жильцы рассказали, что им предложили оставаться в аварийном здании до 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лидер «Коммунистов России» сдал в ЦИК как кандидат в президенты
- Аксёнов подтвердил задержание диверсантов в Крыму
- Голубев: В доме в Ростове-на-Дону обрушился первый подъезд
- Налоги и скандалы: Коучи против СМИ
- Байден высмеял Трампа, назвав его неудачником
- В МИД предупредили о последствиях конфискации недвижимости и активов России
- «Сыпались кирпичи»: Жильца обрушевшегося дома в Ростове-на-Дону рассказали подробности ЧП
- Появилось видео жилого дома с обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону
- На журналистов «Известий» напали в Химках
- Лидер британской партии «Наследие» призвал не враждовать с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru