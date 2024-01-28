Голубев: В доме в Ростове-на-Дону обрушился первый подъезд

Обрушился первый подъезд дома на ул. Нариманова, 72/3, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале 28 января, в воскресенье.

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«В аварийном доме на ул. Нариманова, 72/3 обрушился первый подъезд. К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне», - сообщил глава региона.

По словам Голубева, здание оцепили. Власти города в пункте временного размещения (ПВР) с утра занимаются расселением бывших жителей аварийного дома в маневренный фонд.

Ранее жильцы рассказали, что им предложили оставаться в аварийном здании до 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/golubev_vu
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