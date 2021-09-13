«Принципиальное убийство!» Делягин оценил затраты на аварийное жилье в России

При этом он отметил, что в ряде случаев, например, в Москве и Севастополе, расселение идет своим ходом за счет регионального бюджета. При этом Делягин призвал обратить внимание, что речь идет не о ветхом, а об аварийном жилье.

«Мы говорим не о ветхом жилье, в котором жить вредно и опасно, оно еще постоит. Это жилье аварийное, которое может сложиться людям набок», - уточнил эксперт.

Делягин считает, что в этом вопросе есть еще одна очень больная проблема - куда переселять людей.

«Это проблема, потому что людей переселяют в человейники, которые иногда просто не приспособлены для жилья. Заселяют туда, где находятся химические захоронения, как у нас в Очаково. Без учета геофизики, то есть с угрозой того, что здания провалятся. Человейники ставят так, что они перегружают инфраструктуру, причем не только транспортно-энергетическую, но и канализационную, в результате чего возникают химические атаки даже в самых благополучных районах Москвы вроде Строгино. Людей переселяют без учета социальной нормы. В такие же консервные банки, только иногда коридор шире и кухня больше», - отметил специалист.

Делягин считает, что в вопросе расселения из аварийного жилья есть огромный хвост сопутствующих проблем, которые государство игнорирует.