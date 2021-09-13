«Принципиальное убийство!» Делягин оценил затраты на аварийное жилье в России
Михаил Делягин назвал недостаточным 45 миллиардов рублей, которые могут быть выделены для расселения жильцов аварийных домов в регионах.
По сравнению с масштабом проблем в стране, 45 миллиардов рублей на расселение жильцов аварийных домов в России – сумма недостаточная и незначительная, заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН.
«Я не очень понимаю, кто и как рассчитывал эту сумму, но я подозреваю, этот расчет делался, исходя из непонимания динамического характера проблем. Непонимания того, что объем аварийного жилья нарастает с каждой минутой. Они думают: «Вот, у нас есть аварийное жилье. Мы лет за пять всех людей расселим». А то, что за эти пять лет объем аварийного жилья вырастет, дай Бог, в полтора раза, они не понимают или не хотят понимать», - заявил экономист.
При этом он отметил, что в ряде случаев, например, в Москве и Севастополе, расселение идет своим ходом за счет регионального бюджета. При этом Делягин призвал обратить внимание, что речь идет не о ветхом, а об аварийном жилье.
«Мы говорим не о ветхом жилье, в котором жить вредно и опасно, оно еще постоит. Это жилье аварийное, которое может сложиться людям набок», - уточнил эксперт.
Делягин считает, что в этом вопросе есть еще одна очень больная проблема - куда переселять людей.
«Это проблема, потому что людей переселяют в человейники, которые иногда просто не приспособлены для жилья. Заселяют туда, где находятся химические захоронения, как у нас в Очаково. Без учета геофизики, то есть с угрозой того, что здания провалятся. Человейники ставят так, что они перегружают инфраструктуру, причем не только транспортно-энергетическую, но и канализационную, в результате чего возникают химические атаки даже в самых благополучных районах Москвы вроде Строгино. Людей переселяют без учета социальной нормы. В такие же консервные банки, только иногда коридор шире и кухня больше», - отметил специалист.
Делягин считает, что в вопросе расселения из аварийного жилья есть огромный хвост сопутствующих проблем, которые государство игнорирует.
«Это делается принципиально. А удержание людей в аварийном жилье это их убийство. Не только потому, что жилье периодически складывается на голову людям. А потому что, когда человек живет в ощущении, что ему на голову может упасть потолок, у него разрушается нервная система, он больше болеет, раньше умирает. Когда человек живет в доме, прожженном черной плесенью, где вся канализация течет, это такое же убийство, как и увеличение пенсионного возраста. В общем-то, это укладывается в государственную политику», - заключил научный руководитель Института проблем глобализации.
Ранее президент России Владимир Путин поручил направить 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в регионах страны. Правительству поручено предусмотреть выделение вышеназванной суммы при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на следующий год и плановый период 2023-2024 годов.
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