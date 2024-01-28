Появилось видео жилого дома с обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону
28 января 202408:26
На видео показали пятиэтажный жилой дом с обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «112».
Очевидцы сняли на видео разрушения, а также прибывшие на место автомобили экстренных служб.
Частично обрушившийся дом признали аварийным в 2020 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru