Появилось видео жилого дома с обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону

На видео показали пятиэтажный жилой дом с обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «112».

Режим ЧС введут в районе обрушения дома в Ростове-на-Дону

Очевидцы сняли на видео разрушения, а также прибывшие на место автомобили экстренных служб.

Частично обрушившийся дом признали аварийным в 2020 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Николаев
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