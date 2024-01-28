Обрушившийся дом в Ростове-на-Дону признали аварийным в 2020 году

Частично обрушившийся в Ростове-на-Дону дом признали аварийным в 2020 году, сообщил в Telegram глава администрации Алексей Логвиненко.

В Петербурге произошло обрушение жилого дома

По его словам, жильцам предложили переселиться в маневренный фонд, но они отказались. Здание номер 72/3 по улице Нариманова было построено в 1963 году.

В момент обрушения эвакуировали 95 человек. Власти рассматривают вопрос о выделении из регионального бюджета средств на покупку новых квартир для собственников жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Николаев
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