Обрушившийся дом в Ростове-на-Дону признали аварийным в 2020 году

По его словам, жильцам предложили переселиться в маневренный фонд, но они отказались. Здание номер 72/3 по улице Нариманова было построено в 1963 году.

В момент обрушения эвакуировали 95 человек. Власти рассматривают вопрос о выделении из регионального бюджета средств на покупку новых квартир для собственников жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

