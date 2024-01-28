«Сыпались кирпичи». Жильца обрушевшегося дома в Ростове-на-Дону рассказали подробности ЧП

По его словам, жильцам предложили переселиться в маневренный фонд, но они отказались. Здание №72/3 по улице Нариманова было построено в 1963 году.

Однако, жители частично обрушевшегося дома заявили, что их не расселяли, пишут «Известия».



«В 2020-м году признали аварийность. И через год мы поехали в администрацию — узнать, как и чего. И нам сказали: «До 2025 года спокойно сидите и живите, а там будут решать». Так нам лично было сказано. А там уже штукатурка и кирпичи сыпались», — рассказала жительница аварийного дома Марина.



Жителей дома после частичного обрушения здания поместили в пункт временного размещения. Он находится на улице Суворовской, рассказала другая жительница дома №72/3 по улице Нариманова Екатерина. По ее словам, соседи пока не знают, как забрать вещи из-под обломков, потому что работники экстренных служб работают на объекте. Жители ждут встречи с представителями администрации.