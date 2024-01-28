«Сыпались кирпичи». Жильца обрушевшегося дома в Ростове-на-Дону рассказали подробности ЧП
Власти и жильцы частично обрушевшегося дома в Ростове-на-Дону по-разному рассказывают о проблеме расселения аварийного здания.
Частично обрушившийся в Ростове-на-Дону дом признали аварийным в 2020 году, сообщил в Telegram глава администрации Алексей Логвиненко.
По его словам, жильцам предложили переселиться в маневренный фонд, но они отказались. Здание №72/3 по улице Нариманова было построено в 1963 году.
Однако, жители частично обрушевшегося дома заявили, что их не расселяли, пишут «Известия».
«В 2020-м году признали аварийность. И через год мы поехали в администрацию — узнать, как и чего. И нам сказали: «До 2025 года спокойно сидите и живите, а там будут решать». Так нам лично было сказано. А там уже штукатурка и кирпичи сыпались», — рассказала жительница аварийного дома Марина.
Жителей дома после частичного обрушения здания поместили в пункт временного размещения. Он находится на улице Суворовской, рассказала другая жительница дома №72/3 по улице Нариманова Екатерина. По ее словам, соседи пока не знают, как забрать вещи из-под обломков, потому что работники экстренных служб работают на объекте. Жители ждут встречи с представителями администрации.
Городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы быстрее устранить последствия обрушения.
На видео показали пятиэтажный жилой дом с обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «112».
Очевидцы сняли на видео разрушения, а также прибывшие на место автомобили экстренных служб.
По официальным данным, накануне в ПВР находились 53 жителя, ночевать остались 26 человек, другие отправились к родственникам.
Планируется, что в первой половине дня 28 января жильцов переселят в маневренный фонд на Уланской, 15.
Всего расселению подлежат 155 семей: 140 из них — собственники, 15 — наниматели. По оценке специалистов, стоимость 140 жилых помещений составила 169,1 млн рублей. 12 семей согласились с размером выкупной стоимости, пишет «Комсомольская правда».
Прокуратура Ростовской области начала проверку в связи с частичным обрушением стены дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. На место происшествия выезжал прокурор Ворошиловского района города Дмитрий Запорожец. Он взял на себя координацию работы правоохранителей и спецслужб. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
В момент обрушения эвакуировали 95 человек. Власти рассматривают вопрос о выделении из регионального бюджета средств на покупку новых квартир для собственников жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru