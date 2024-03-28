«Организатор известен?»: Украина и Турция оставили «след» после теракта в «Крокусе»

Глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду решили выслать из России после того, как силовики обнаружили его среди участников группы в Telegram, в которой эмиссары ИГ, по версии следствия, завербовали террористов. Она уточнила, что Файзулохонзода приехал в Россию в январе этого года, получил патент на работу и встал на миграционный учет.

ПРИЧАСТНА ЛИ ТУРЦИЯ?

Между тем политики и эксперты продолжают размышлять о причастности Турции к теракту. Руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев отметил, что Турция часто служит убежищем для исламистов и интернет-проповедников, которые абсолютно законно занимаются там своей деятельностью. Однако, по его словам, это не означает, что турецкие власти могли знать о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле».

«Даже если часть исполнителей проходила подготовку в Турции, это не означает, что турецким властям известен организатор. Впрочем, это не означает и обратного: вполне в силах спецслужб установить и место лагеря, и время, и географию пребывания, и контакты отдельного персонажа», – сказал он в разговоре с URA.RU.

По словам Григорьева, давая убежище радикалам, принимающее государство с развитыми спецслужбами вряд ли не осознает направленность их действий. Эксперт также отметил, что в разных странах исламистские радикальные структуры в той или иной степени сотрудничают с госструктурами. Он рассказал, что исламистские структуры могут оказывать разные «прокси-услуги» в интересах спецслужб в обмен на неприкосновенность.

«Турция в силу географии и религиозного фактора – уязвимая цель для международного терроризма. Вероятно, там исходят из соображений, что, если некоторые процессы нельзя предотвратить, их можно взять под колпак и время от времени контролируемо использовать как инструмент и даже аргумент в международной политике», – подчеркнул Григорьев.

В свою очередь турецкий политолог Тогрул Исмаил в интервью НСН заявлял, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», могли быть завербованы на территории Турции. Однако, уверен он, организаторы массового убийства находятся в других странах.