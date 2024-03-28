«Организатор известен?»: Украина и Турция оставили «след» после теракта в «Крокусе»
Эксперты заявляют, что Турция часто служит убежищем для исламистов. Между тем стало известно, что террористов завербовали через Telegram-канал, принадлежащий ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), а российские власти углядели в теракте украинский след.
Террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», завербовали через Telegram-канал «Голос Хорасана», который принадлежит афганскому крылу «Исламского государства» (ИГ, признано в РФ террористическим и запрещено) и работает на аудиторию в Таджикистане. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что канал принадлежал таджикскому крылу ИГ, управляемому из Афганистана террористами филиала организации «Вилаят Хорасан» (признано в РФ террористическим и запрещено). Сейчас этот Telegram-канал удален по неизвестной источнику причине.
Глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду решили выслать из России после того, как силовики обнаружили его среди участников группы в Telegram, в которой эмиссары ИГ, по версии следствия, завербовали террористов. Она уточнила, что Файзулохонзода приехал в Россию в январе этого года, получил патент на работу и встал на миграционный учет.
ПРИЧАСТНА ЛИ ТУРЦИЯ?
Между тем политики и эксперты продолжают размышлять о причастности Турции к теракту. Руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев отметил, что Турция часто служит убежищем для исламистов и интернет-проповедников, которые абсолютно законно занимаются там своей деятельностью. Однако, по его словам, это не означает, что турецкие власти могли знать о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле».
«Даже если часть исполнителей проходила подготовку в Турции, это не означает, что турецким властям известен организатор. Впрочем, это не означает и обратного: вполне в силах спецслужб установить и место лагеря, и время, и географию пребывания, и контакты отдельного персонажа», – сказал он в разговоре с URA.RU.
По словам Григорьева, давая убежище радикалам, принимающее государство с развитыми спецслужбами вряд ли не осознает направленность их действий. Эксперт также отметил, что в разных странах исламистские радикальные структуры в той или иной степени сотрудничают с госструктурами. Он рассказал, что исламистские структуры могут оказывать разные «прокси-услуги» в интересах спецслужб в обмен на неприкосновенность.
«Турция в силу географии и религиозного фактора – уязвимая цель для международного терроризма. Вероятно, там исходят из соображений, что, если некоторые процессы нельзя предотвратить, их можно взять под колпак и время от времени контролируемо использовать как инструмент и даже аргумент в международной политике», – подчеркнул Григорьев.
В свою очередь турецкий политолог Тогрул Исмаил в интервью НСН заявлял, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», могли быть завербованы на территории Турции. Однако, уверен он, организаторы массового убийства находятся в других странах.
«Турция максимально поможет России в расследовании, для Турции ИГ – это террористическая организация, против которой она борется. На территории Турции, как и в других странах, есть представители террористических организаций, но выявлять их сложно. При этом их базами являются Сирия и Афганистан, а не Турция. Здесь тоже много приезжих из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. При этом у террористов нет национальности и религии, тем более, ислам вообще запрещает террор и убийства. Нападение на "Рейна" (стамбульский ночной клуб – прим. НСН) сделал этнический уйгур, нападение на стамбульский аэропорт – этнический узбек. Таджики или представители других этносов могли завербоваться на территории Турции, но это не говорит, что это база», – говорил Тогрул Исмаил.
Между тем глава МВД Турции Али Ерликая 26 марта сообщил, что силовые структуры Турции в рамках операции против «Исламского государства» задержали 147 человек по подозрению в связях с террористической организацией. Когда именно произошло задержание, он не уточнил.
По данным МВД, операция проводилась в 30 турецких провинциях, где было изъято большое количество документов и цифровых носителей, касающихся деятельности ИГ. По словам Ерликая, всего с 1 апреля 2023 года по 25 марта этого года спецслужбы провели 1329 операций против террористов, в ходе которых задержали 2919 человек по подозрению в причастности к ИГ. По решению суда из них арестовали 692 человека.
УКРАИНСКИЙ «СЛЕД»
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 марта выразил уверенность, что Украина причастна к теракту в «Крокусе».
«Конечно, Украина», – так он ответил на вопрос о том, стоит ли за терактом ИГ или Украина.
Со своей стороны, директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что первичные данные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают «украинский след». По его словам, Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. Бортников уверен, что в деле присутствует «политическая подоплека», а одни радикальные исламисты подготовить такой теракт не смогли бы.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что нападение на «Крокус» было совершено руками радикальных исламистов, но указывал, что Россию интересует, кто его заказчик. Глава государства также сказал, что теракт является акцией устрашения, поэтому возникает вопрос, кому это выгодно.
«Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», – говорил Путин.
Ранее, 27 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скончался еще один из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». По его словам, ранее пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Таким образом, число жертв атаки террористов выросло до 140, передает «Радиоточка НСН».
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