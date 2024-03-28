Песков: Спецслужбы постоянно докладывают о расследовании теракта в «Крокусе»

По его словам, пока никаких официальных версий никто не высказал. При этом «спецслужбы работают с тем, чтобы подкрепить существующие версии и остановиться на одной, аргументированной».

Ранее Песков заявил, что Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

