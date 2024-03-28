Песков: Спецслужбы постоянно докладывают о расследовании теракта в «Крокусе»
28 марта 202402:02
Спецслужбы России регулярно докладывают о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, пока никаких официальных версий никто не высказал. При этом «спецслужбы работают с тем, чтобы подкрепить существующие версии и остановиться на одной, аргументированной».
Ранее Песков заявил, что Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru