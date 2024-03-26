«Сутки не спали»: Лукашенко объяснил «долгое молчание» Путина после теракта

«Начали Путина эти беглые (противники властей за пределами РФ - прим. НСН) их и наши упрекать: "Что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее". Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом», - приводит слова белорусского президента агентство БелТА.

По словам Лукашенко, Путин своевременно выступил с обращением в связи с терактом, озвучив всю важную информацию.

Ранее президент Белоруссии также заявил, что совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» преступники направились в сторону Украины из-за усиленных мер безопасности на российско-белорусской границе, передает «Радиоточка НСН».



