«Сутки не спали»: Лукашенко объяснил «долгое молчание» Путина после теракта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным не спал сутки, организовывая взаимодействие после теракта в «Крокус Сити Холле».

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«Начали Путина эти беглые (противники властей за пределами РФ - прим. НСН) их и наши упрекать: "Что-то произошло, а он молчит, не говорит, не обращается и прочее". Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом», - приводит слова белорусского президента агентство БелТА.

По словам Лукашенко, Путин своевременно выступил с обращением в связи с терактом, озвучив всю важную информацию.

Ранее президент Белоруссии также заявил, что совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» преступники направились в сторону Украины из-за усиленных мер безопасности на российско-белорусской границе, передает «Радиоточка НСН».


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Фото: president.gov.by
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