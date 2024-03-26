Экс-глава офиса Зеленского «признал» причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Арестович отметил, что Россия пытается добиться от западных стран сочувствия, указывая на огромное количество жертв теракта, при этом не говоря о том, что якобы от действий российской армии в сутки на Украине гибнет столько же мирных граждан.

«(Российские официальные лица якобы заявляют. – Прим. НСН) Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас (на Украине. – Прим. НСН) убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — заявил экс-советник офиса украинского лидера.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о своей уверенности в причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

