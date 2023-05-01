Опасность взрывов сняли, дорогу перекрыли. В Ленобласти идет проверка после взрыва ЛЭП

Прокуратура начала проверку после взрыва ЛЭП в Ленинградской области. На месте инцидента работают представители всех экстренных служб.

Опору линии электропередач подорвали на территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП

ЧП произошло в 00:01 1 мая, отмечает RT. Еще на одной опоре ЛЭП был обнаружен неизвестный предмет, который, предположительно, является взрывным устройством, пишет Ura.ru.

«Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено - сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

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В тот же час глава Ленинградской области заявил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована

«Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем», – написал он в своем Telegram-канале.

В Ленобласти обследуют и другие опоры поврежденной линии.

Прокуратура начала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва в Гатчинском районе Ленинградской области.

«По предварительным данным, в Гатчинском районе Ленинградской области сегодня ночью произошло обрушение ЛЭП в связи со взрывом неустановленного вещества в непосредственной близости от объекта электрической сети. Руководство прокуратуры региона на месте происшествия координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

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По данным 47.news, на месте происшествия в Ленобласти прибыли сотрудники полиции, СК, ФСБ, пожарные и кинологи. Также на месте происшествия замечен представитель компании ФСК ЕЭС, которого, несмотря на предъявленное удостоверение, не пустили на место взрыва.

Здесь перекрыли движение по автомобильной дороге около деревни Ковшово Сусанинского поселения, где была взорвана ЛЭП. Журналисты отмечают, что расстояние от дороги до населенного пункта составляет не более 500 метров.

Ранее военный политолог, подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в беседе с Ura.ru. заявил, что украинские силовики могут создать очаги напряженности у границ России, чтобы отвлечь общество от своего поражения в Артемовске.

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ФОТО: t.me/drozdenko_au_lo
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьПроисшествиеВзрыв

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