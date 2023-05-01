Опасность взрывов сняли, дорогу перекрыли. В Ленобласти идет проверка после взрыва ЛЭП

По данным 47.news, на месте происшествия в Ленобласти прибыли сотрудники полиции, СК, ФСБ, пожарные и кинологи. Также на месте происшествия замечен представитель компании ФСК ЕЭС, которого, несмотря на предъявленное удостоверение, не пустили на место взрыва.

Здесь перекрыли движение по автомобильной дороге около деревни Ковшово Сусанинского поселения, где была взорвана ЛЭП. Журналисты отмечают, что расстояние от дороги до населенного пункта составляет не более 500 метров.



Ранее военный политолог, подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в беседе с Ura.ru. заявил, что украинские силовики могут создать очаги напряженности у границ России, чтобы отвлечь общество от своего поражения в Артемовске.



