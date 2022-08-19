В Мелитополе предотвращен готовившийся Киевом теракт

По его словам, около полудня 19 августа полицейские получили сообщение о взрыве в 500 метров от поста «Южный», произошёл подрыв одной из четырёх опор высоковольтной ЛЭП - она разрушилась, но подача электроэнергии нарушена не была.

Он отметил, что в ходе осмотра территории на одной из трёх оставшихся опор ЛЭП была обнаружена ещё одна взрывчатка с таймером на 12:40.

«Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство», — добавил Рогов.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что украинские диверсанты подорвали в Курской области шесть опор высоковольтных линий электропередачи, питающие АЭС.

