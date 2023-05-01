В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП

ЧП произошло в 00:01 1 мая, отмечает RT. Еще на одной опоре ЛЭП был обнаружен неизвестный предмет, который, предположительно, является взрывным устройством, пишет Ura.ru.

«Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено - сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал местных жителей сохранять бдительность и сообщать правоохранителям о подозрительных лицах и предметах.

