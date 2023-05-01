В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП

Опору линии электропередач подорвали на территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Упавший беспилотник нашли около ЛЭП в подмосковном Щёлково

ЧП произошло в 00:01 1 мая, отмечает RT. Еще на одной опоре ЛЭП был обнаружен неизвестный предмет, который, предположительно, является взрывным устройством, пишет Ura.ru.

«Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено - сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал местных жителей сохранять бдительность и сообщать правоохранителям о подозрительных лицах и предметах.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Александр ДрозденкоВзрывЛенинградская Область

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