СМИ: беспилотники ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

По данным канала, дроны были запущены с территории Сумской области Украины вечером 26 апреля. Благодаря российским средствам противовоздушной обороны украинские беспилотники были уничтожены, разрушений и пострадавших нет.

Ранее в ночь на 24 апреля ВСУ попытались атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены, сообщает RT.

