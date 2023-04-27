СМИ: беспилотники ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС
27 апреля 202317:55
Вооруженные силы Украины попытались с помощью беспилотников атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС) в городе Курчатове, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, дроны были запущены с территории Сумской области Украины вечером 26 апреля. Благодаря российским средствам противовоздушной обороны украинские беспилотники были уничтожены, разрушений и пострадавших нет.
Ранее в ночь на 24 апреля ВСУ попытались атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены, сообщает RT.
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru