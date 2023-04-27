СМИ: беспилотники ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

Вооруженные силы Украины попытались с помощью беспилотников атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС) в городе Курчатове, сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, дроны были запущены с территории Сумской области Украины вечером 26 апреля. Благодаря российским средствам противовоздушной обороны украинские беспилотники были уничтожены, разрушений и пострадавших нет.

Ранее в ночь на 24 апреля ВСУ попытались атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиВСУКурскПВОАЭС

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