«45 Хиросим!»: МИД пообещал США «дрожь и оторопь» за поддержку Украины
Американская разведка считает, что удары ВСУ вглубь РФ не приведут к ядерной эскалации и ожидают от Москвы лишь «давления» на Запад. На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил США о не бесконечном терпении.
Американская разведка считает, что решение Вашингтона позволить Киеву наносить удары дальнобойным оружием США вглубь российской территории не повысило риск ядерной атаки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с разведданными.
Отмечается, что за последние семь месяцев в разведке пришли к выводу, что ядерная эскалация в случае решения ослабить для Украины ограничения по использованию американского оружия маловероятна, эта точка зрения не поменялась после ноябрьского решения США. По мнению источников, пуск новой российской ракеты «Орешник» на прошлой неделе также не повлиял на выводы американской разведки.
Два высокопоставленных чиновника заявили агентству, что считают, что Россия якобы может в ответ на решение США «оказать давление» на Запад из-за его поддержки в адрес Киева.
СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ – ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ
В понедельник, 25 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Киева разрешения использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней». Он объяснил это необходимостью самообороны. Кирби подчеркнул, что американская администрация изменила руководство по возможностям применения ATACMS Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по «конкретным видам целей».
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина об ударах западным дальнобойным оружием по территории России, которые не прекращаются, напомнил о русских пословицах о взвешивании решений и терпении.
«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: семь раз отмерь – один раз отрежь; Господь терпел – и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается», – сказал он 27 ноября.
Также министр призвал, чтобы на Западе помнили о пословице «русский мужик долго запрягает, но быстро едет».
В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 28 ноября, что Москва добьется того, чтобы Соединенные Штаты «охватила дрожь и оторопь» от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в украинский конфликт.
«Американские планировщики, американские политики с невероятной легкостью рассуждают о географии применения их средств, о дальности применения их средств. Мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», – сказал он в разговоре с РИА Новости.
«ОРЕШНИК» И 45 ХИРОСИМ
В прошлый четверг, 21 ноября, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва в ответ на удары украинской армии по объектам в Брянской и Курской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Вооруженные силы РФ нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники и другого вооружения.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 28 ноября объяснил, что Москва предупредила американскую сторону о применении «Орешника», чтобы не возникло международного конфликта. При этом применение Украиной дальнобойных ракет, на которое последовала реакция Москвы, переводит конфликт в гораздо более напряженную стадию, указал он.
«У нас есть такие с ними договоренности и обязательства, чтобы не возникло уже международного конфликта, конфликта иного масштаба», – заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия предупредила США о запуске ракеты «Орешник» за 30 минут автоматически через Национальный центр уменьшения ядерной опасности.
Новая российская баллистическая ракета «Орешник» сможет доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн (45 Хиросим), сообщил портал «Объясняем.рф». Согласно данным, время подлета ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе составит 17 минут. До авиабазы Рамштайн в Германии она долетит за 15 минут, а до американской базы противоракетной обороны в польском Редзиково – за 11 минут.
По данным портала, максимальная дальность поражения «Орешника» составляет 5,5 тысячи километров. Ракета развивает скорость до 10 Махов (12 380 километров в час), а также способна нести боевую часть массой до полутора тонн.
Мировой приоритет России в разработке гиперзвукового оружия признается всем мировым сообществом, подобие «Орешника» и «Булавы» есть только у КНР, США, Ирана и КНДР, заявлял НСН эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.
«Надо отметить, что «Орешник» относится к классу ракет средней дальности, заявленная дальность его поражения составляет 5000 км. А вот ракета «Булава» в гиперзвуковом исполнении может достигать 9300 км. Аналогичное оружие есть у КНР, США, Ирана и КНДР. Однако мировой приоритет России в разработке подобного рода оружия признается всем мировым сообществом. Эти ракеты предназначены в первую очередь для доставки ядерного оружия, поскольку как носители они достаточно дорогие», – говорил он.
В свою очередь венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН отмечал, что Европа в шоке после обращения Владимира Путина и его заявления о баллистической ракете «Орешник», все стороны уже хотят переговоров, однако пока пытаются улучшить для них условия.
«Европа в шоке. Многие думают, даже (премьер-министр Венгрии. - прим. НСН) Виктор Орбан, что так близко к Третьей мировой войне в мире еще никогда не были, как сегодня. Но на Западе разделяются мнения. В западной части Евросоюза говорят о том, что даже Европа в опасности», - указывал он.
США ПРОДОЛЖАЮТ ВООРУЖАТЬ УКРАИНУ
Между тем США продолжают поставлять вооружение Киеву. По данным Reuters, администрация президента США Джо Байдена готовит пакет вооружений на 725 млн долларов. Отмечается, что в него могут войти беспилотники, ракеты Stinger, мины и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Осведомленный источник отметил, что речь идет о передаче ряда противотанковых средств из наличия американской армии для того, чтобы сдержать наступление Вооруженных сил РФ.
Также ожидается, что в пакет поставок могут войти кассетные боеприпасы, которые обычно встречаются в ракетах управляемых ракетных систем залпового огня (GMLRS). Один из чиновников заявил агентству, что официально уведомление конгрессу о пакете вооружений может поступить уже в следующий понедельник, 2 декабря.
При этом газета Politico отметила, что Байден направил негласный запрос в конгресс на выделение дополнительных 24 млрд долларов для помощи Киеву и пополнения оружейных запасов американской армии взамен направленных Киеву. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отмечал, что Джо Байден предоставит Украине все необходимое для продолжения конфликта в 2025 году.
Советник главы Белого дома Джейк Салливан также заявлял, что Байден перед уходом с поста запросит у конгресса дополнительные средства на поддержку Украины. В России же отмечают, что с приходом избранного президента США Дональда Трампа помощь Киеву может сократиться. В частности, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский 27 ноября заявлял, что сокращение помощи со стороны США, возможное при администрации Трампа, станет для Украины смертным приговором, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Добровольческие отряды «Барс» получили гаубицы, РЭБ и огнеметы
- Певица Шер сообщила о завершении музыкальной карьеры
- Над четырьмя регионами России уничтожили 25 беспилотников ВСУ
- Рябков заявил, что передача Киеву ядерного оружия спровоцирует разрастание конфликта
- Губернатор: Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников
- ФПБК: У иноагента Макаревича в России 70 объектов недвижимости
- СМИ: Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Киеву на $725 млн
- Экс-глава MI6: Европа и Россия находятся в состоянии войны
- В Госдуме считают условия Украины для переговоров неуместными
- СМИ: Разведка США не считает, что удары вглубь РФ повысят риск ядерной атаки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru