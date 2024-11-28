«45 Хиросим!»: МИД пообещал США «дрожь и оторопь» за поддержку Украины

Два высокопоставленных чиновника заявили агентству, что считают, что Россия якобы может в ответ на решение США «оказать давление» на Запад из-за его поддержки в адрес Киева.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ – ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ

В понедельник, 25 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Киева разрешения использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней». Он объяснил это необходимостью самообороны. Кирби подчеркнул, что американская администрация изменила руководство по возможностям применения ATACMS Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нанесения ударов по «конкретным видам целей».

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина об ударах западным дальнобойным оружием по территории России, которые не прекращаются, напомнил о русских пословицах о взвешивании решений и терпении.

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: семь раз отмерь – один раз отрежь; Господь терпел – и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается», – сказал он 27 ноября.

Также министр призвал, чтобы на Западе помнили о пословице «русский мужик долго запрягает, но быстро едет».

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 28 ноября, что Москва добьется того, чтобы Соединенные Штаты «охватила дрожь и оторопь» от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в украинский конфликт.

«Американские планировщики, американские политики с невероятной легкостью рассуждают о географии применения их средств, о дальности применения их средств. Мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», – сказал он в разговоре с РИА Новости.

«ОРЕШНИК» И 45 ХИРОСИМ