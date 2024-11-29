При атаке дронов ВСУ в Славянске-на-Кубани повреждены 28 домов
Не мене 28 домов повреждены в городе Славянске-на-Кубани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, которую Вооруженные силы Украины предприняли в четверг, 28 ноября. Такую последнюю информацию обнародовали в администрации Славянского района Краснодарского края.
Глава района Роман Синяговский сообщил, что в данный момент власти готовят сметы на ремонт домовладений. Он заверил, что помощь жителям окажут максимально оперативно.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани при падении обломков дрона во двор частного дома ранения получила женщина. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего над Кубанью в ночь на 28 ноября, по данным Минобороны РФ, было уничтожено 14 беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru