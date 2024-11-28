«Все превращается в пыль»: Путин рассказал о мощи ракет «Орешник»

Выступая на саммите ОДКБ в Казахстане, он подчеркнул, что объекты, находящиеся в эпицентре взрыва от «Орешника», разделяются на элементарные частицы.

«Всё, что находится в эпицентре... разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трёх модификаций американских ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

