«Все превращается в пыль»: Путин рассказал о мощи ракет «Орешник»

Ракеты «Орешник» способны поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Сергей Миронов объяснил, почему ракету назвали «Орешником»

Выступая на саммите ОДКБ в Казахстане, он подчеркнул, что объекты, находящиеся в эпицентре взрыва от «Орешника», разделяются на элементарные частицы.

«Всё, что находится в эпицентре... разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трёх модификаций американских ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: портал объясняем.рф
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