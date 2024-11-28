«Все превращается в пыль»: Путин рассказал о мощи ракет «Орешник»
Ракеты «Орешник» способны поражать даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на саммите ОДКБ в Казахстане, он подчеркнул, что объекты, находящиеся в эпицентре взрыва от «Орешника», разделяются на элементарные частицы.
«Всё, что находится в эпицентре... разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трёх модификаций американских ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На аукцион выставят письмо Леннона, в котором он предложил Клэптону создать супергруппу
- СМИ: Уилл Ротшильд, вероятно, погиб в результате пожара на Голливудских холмах
- «Узурпаторы»: Путин назвал украинские власти «нелегитимными»
- Экс-адвокат журналиста Сафронова приговорен к 7 годам колонии за фейки об армии
- Новым прокурором Москвы назначен Максим Жук
- Патриарх Кирилл назвал новую ракетную систему «Орешник» стоп-машиной
- Скворцова: Молодыми в скором времени смогут считаться люди до 60 лет
- Алиханов: Ослабление рубля позитивно отразится на импорте
- Крупный пожар в производственном здании в Подмосковье локализован. Видео
- «Все превращается в пыль»: Путин рассказал о мощи ракет «Орешник»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru