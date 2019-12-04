Экс-замминистра авиации: СК поторопился с обвинениями пилота SSJ-100

По словам Смирнова, МАК должен определить, как разряд молнии, попавший в самолет, повлиял на дальнейшее развитие событий.

«Пока в выводах мы не видим главного — повлиял ли разряд молнии на показания приборов и на работу системы автоматического захода на посадку и до какой степени. Нас смущает, что командир корабля, как это установлено расшифровкой черных ящиков, очень резко, неправильно, непрофессионально работал с управлением самолета. Здесь можно сделать только один вывод — не мог опытный командир корабля так действовать. Вывод таков, что удар молнии вывел из строя электронное оборудование, и когда пилот решил изменить угол наклона самолета — у него не получилось. Тогда он дал максимум на себя, потому максимум от себя. Так джойстиком не пилотируют, и командир это прекрасно знает. Это миллиметровые движения! Это говорит о том, что были какие-то неполадки в авионике и в системе, которая установлена на SSJ-100. Этот вывод мы с нетерпением ждем от государственной комиссии, но пока он не озвучен», — резюмировал Олег Смирнов.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов назвал выводы СК предсказуемыми, так как обвинять компанию-перевозчика или производителя самолета было бы сложнее.

