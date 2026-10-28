Инфляционные ожидания сегодня высокие, однако на них влияют немонетарные факторы, с которыми высокая ключевая ставка бороться не может, рассказал НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Средняя ключевая ставка в базовом сценарии в 2027 году составит 13,5%, поделился с «Газетой.Ru» прогнозом аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Сейчас показатель составляет 14%, на заседании 23 октября Центробанка оставил его без изменений. При этом денежно-кредитная политика регулятора стала одним из факторов, укрепляющих рубль, отмечают «Известия». В прогнозе издания, в ноябре курс доллара может опуститься ниже 80 рублей.