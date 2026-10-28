В ловушке ЦБ: Экономист объяснил, как ключевая ставка разгоняет инфляцию
Высокая ключевая ставка если и снижает инфляцию, то незначительно, а вот экономику это уже тормозит существенно, заявил НСН Лазарь Бадалов.
Инфляционные ожидания сегодня высокие, однако на них влияют немонетарные факторы, с которыми высокая ключевая ставка бороться не может, рассказал НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Средняя ключевая ставка в базовом сценарии в 2027 году составит 13,5%, поделился с «Газетой.Ru» прогнозом аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Сейчас показатель составляет 14%, на заседании 23 октября Центробанка оставил его без изменений. При этом денежно-кредитная политика регулятора стала одним из факторов, укрепляющих рубль, отмечают «Известия». В прогнозе издания, в ноябре курс доллара может опуститься ниже 80 рублей.
Бадалов отметил, что денежно-кредитная политика и режим валютного курса между собой тесно связаны, однако высокая ключевая ставка и крепкий рубль в нынешних условиях не приведут к снижению инфляции.
«Высокая ставка способствует росту привлекательности рубля, а это означает укрепление рубля. При этом крепкий рубль приводит к недополучению бюджетом доходов, прежде всего от нефтегазового сектора. Эти недополученные доходы влекут рост дефицита бюджета. А Банк России при принятии решения по ключевой ставке говорит о том, что нет возможности ее снижать, так как бюджетные расходы остаются повышенными, сохраняется высокий дефицит, дефицит проинфляционен и так далее. Мы уже находимся в определенной ловушке, и чтобы из нее выбраться, надо прежде всего определить для себя основные причины роста инфляции. Далеко не все они заложены в бюджетной политике. Причинами инфляции у нас, как и во всем мире сейчас, являются шоки на стороне предложения или "инфляции издержек". Это топливный кризис, санкции и так далее. На такие факторы ставка влияет минимально, потому что это монетарный инструмент, а мы говорим про немонетарные факторы инфляции. Это ответ на дилемму, которая стоит перед Центральным банком и финансовыми властями в целом. Эта проблема возникает, когда мы снижаем значимость того, что действительно влияет на инфляцию», — пояснил экономист.
Он добавил, что в условиях, когда на инфляцию влияют немонетарные факторы, высокая ключевая ставка разгоняет этот показатель еще сильнее, а не замедляет.
«Инфляционные ожидания продиктованы реалиями. Санкции поменяли нашу экономику, она теперь по-другому работает. Я придерживаюсь мнения, что в нынешней ситуации, когда доминируют немонетарные факторы инфляции, высокая ставка больше выступает проинфляционным фактором, нежели, наоборот, борется с ней. Есть некий бизнес, производство, издержки которого растут из-за увеличения расходов на топливо, на налоги, на тарифы ЖКХ, на посредников, которые помогают работать в условиях санкций. И в череде этих увеличенных расходов еще появляется высокая ставка, которая приводит к росту издержек на обслуживание долгов. Бизнес, чтобы оставаться на плаву, по сути, вынужден отказываться от развития за счет заемных средств и искать только возможности развиваться за счет собственных средств. Но хорошо ли это? На мой взгляд, нет», — считает Бадалов.
При этом он подчеркнул, что Центробанк не собирается смягчать кредитно-денежную политику, хотя прогнозы могут значительно меняться.
«На последнем заседании совета директоров руководство Центробанка заявило о существенном ужесточении диапазона ставки на следующий год. Если до этого звучало, что в 2027-2028 годах ставка достигнет уровня условно в районе 10-11%, то на последнем заседании эти ориентиры существенно ужесточены, и горизонт в районе 13—13,5%, выглядит достаточно жестким. Во многом будет влиять экономическая и геополитическая ситуация, и прогнозы, все эти расчеты, достаточно часто могут меняться, что подтверждает практика. Банк России ориентируется на высокие инфляционные ожидания, на ее уровень и на цель по итогам года в 4%. Это происходит в рамках политики таргетирования инфляции. Но насколько эта политика таргетирования инфляции сегодня может повлиять на ситуацию с инфляцией в стране? Пока получается, что по итогам текущего года она может быть даже чуть выше, чем в прошлом году. Если снизится, то несущественно. При этом экономический рост у нас существенно замедлился. Получается, что при достаточно высокой ставке и продолжении сдерживающей экономической политики инфляция замедляется медленно или несущественно, при этом экономическим ростом мы жертвуем уже существенно», — поделился мнением экономист.
Ранее Лазарь Бадалов в беседе с НСН поделился мнением, что до конца этого года ключевая ставка если и будет снижена, то незначительно, а жесткая денежно-кредитная политика сохранится и в 2027 году.
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