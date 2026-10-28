В Испании не менее 10 человек погибли при столкновении двух поездов

Инцидент произошел в провинции Толедо, отмечает RT.

Поезда столкнулись около 09:00 (11:00 мск). Два вагона одного из составов сошли с рельсов. В результате ЧП погибли как минимум десять человек.

Ранее во Франции близ коммуны Клеон поезд столкнулся с «неопознанным объектом» и сошел с рельсов, пострадали 44 человека.

