В Испании не менее 10 человек погибли при столкновении двух поездов

Два пассажирских поезда столкнулись в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании, есть жертвы. Об этом пишет El Pais.

В Британии при столкновении поездов погиб один человек, более 80 пострадали

Инцидент произошел в провинции Толедо, отмечает RT.

Поезда столкнулись около 09:00 (11:00 мск). Два вагона одного из составов сошли с рельсов. В результате ЧП погибли как минимум десять человек.

Ранее во Франции близ коммуны Клеон поезд столкнулся с «неопознанным объектом» и сошел с рельсов, пострадали 44 человека.

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