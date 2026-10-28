В Испании не менее 10 человек погибли при столкновении двух поездов
28 октября 202612:31
Юлия Савченко
Два пассажирских поезда столкнулись в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании, есть жертвы. Об этом пишет El Pais.
Инцидент произошел в провинции Толедо, отмечает RT.
Поезда столкнулись около 09:00 (11:00 мск). Два вагона одного из составов сошли с рельсов. В результате ЧП погибли как минимум десять человек.
Ранее во Франции близ коммуны Клеон поезд столкнулся с «неопознанным объектом» и сошел с рельсов, пострадали 44 человека.
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