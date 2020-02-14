Адвокат: Рассмотрение дела Шамсутдинова в общем порядке никакой выгоды ему не даст

Читинский военный гарнизонный суд в общем порядке рассмотрит дело о неуставных отношениях в воинской части, где в октябре 2019 года солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу. Его жертвами стали 8 человек, еще несколько - были ранены.

Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинов, рассказал НСН, с чем связано такое решение судьи.

«На сегодняшнем заседании от особого порядка уже отказались, следующее заседание назначено на 20 число, и оно будет проходить в общем порядке. Адвокат, который находится на месте, уже увидел определенные погрешности. Соответствующее ходатайство позже будет подано. О выгоде Шамсутдинова речи не идет, он сожалеет, что такое произошло, и хочет, чтобы скорее всё это закончилось. Он до сих пор в шоке. Но сам факт издевательств над Шамсутдиновым уже доказан», - пояснил собеседник агенства.