Адвокат: Рассмотрение дела Шамсутдинова в общем порядке никакой выгоды ему не даст
Адвокат Саид-Магомед Чапанов заявил НСН, что приговор издевавшемуся над Шамсутдиновым Руслану Мухатову будет обвинительным.
Читинский военный гарнизонный суд в общем порядке рассмотрит дело о неуставных отношениях в воинской части, где в октябре 2019 года солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу. Его жертвами стали 8 человек, еще несколько - были ранены.
Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинов, рассказал НСН, с чем связано такое решение судьи.
«На сегодняшнем заседании от особого порядка уже отказались, следующее заседание назначено на 20 число, и оно будет проходить в общем порядке. Адвокат, который находится на месте, уже увидел определенные погрешности. Соответствующее ходатайство позже будет подано. О выгоде Шамсутдинова речи не идет, он сожалеет, что такое произошло, и хочет, чтобы скорее всё это закончилось. Он до сих пор в шоке. Но сам факт издевательств над Шамсутдиновым уже доказан», - пояснил собеседник агенства.
Саид-Магомед Чапанов уточнил, что несколько солдат, проходящих по этому делу потерпевшими, согласились с особым порядком рассмотрения дела.
«Подсудимый Руслан Мухатов, один из тех, кто издевался над Шамсутдиновым, свою вину признал. Приговор будет обвинительным. Говорить о прекращении дела в связи с примирением сторон тоже нельзя. С Шамсутдиновым никто не примирился, моральный ему вред ему никто не восстановил. И вот на этом основании и будет обвинительный приговор», - заключил адвокат Чапанов.
В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении Руслана Мухатова по факту неуставных отношений в воинской части в Забайкальском крае. Он издевался над восемью сослуживцами и применял к ним насилие. Шамсутдинов проходит по данному делу как потерпевший. Мухатов признал вину, попросив суд об особом порядке рассмотрения дела.
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