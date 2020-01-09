Новости за ночь: канадские спецслужбы назвали свою версию крушения «Боинга» в Иране

9 января 202007:12

Самолет Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» мог разбиться в Иране из-за технической неисправности. Такую версию выдвинул источник агентства Reuters в спецслужбах Канады.

Официальную версию крушения украинского Boeing 737 в Иране поставили под сомнение

По его словам, есть данные, свидетельствующие о перегреве одного из двигателей пассажирского авиалайнера. А вот доказательств попадания в самолет ракеты нет, добавил собеседник.

О том, что самолет могла сбить ракета, ранее сообщал телеканал Al-Hadath. В ночь крушения Иран нанес ракетный удар по военным базам в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа.

Катастрофа произошла после вылета самолета «Международных авиалиний Украины» из Тегерана в киевский аэропорт Борисполь. Погибли все находившиеся на борту люди – 176 пассажиров и членов экипажа. Экипаж состоял из граждан Украины, на борту также находились иностранцы, включая 63 канадцев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Читайте также новости за ночь 9 января 2020 года:
ФОТО: РИА Новости//Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ТЕГИ:ИранАвиакатастрофаСпецслужбы