Новости за ночь: канадские спецслужбы назвали свою версию крушения «Боинга» в Иране
Самолет Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» мог разбиться в Иране из-за технической неисправности. Такую версию выдвинул источник агентства Reuters в спецслужбах Канады.
По его словам, есть данные, свидетельствующие о перегреве одного из двигателей пассажирского авиалайнера. А вот доказательств попадания в самолет ракеты нет, добавил собеседник.
О том, что самолет могла сбить ракета, ранее сообщал телеканал Al-Hadath. В ночь крушения Иран нанес ракетный удар по военным базам в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа.
Катастрофа произошла после вылета самолета «Международных авиалиний Украины» из Тегерана в киевский аэропорт Борисполь. Погибли все находившиеся на борту люди – 176 пассажиров и членов экипажа. Экипаж состоял из граждан Украины, на борту также находились иностранцы, включая 63 канадцев.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Читайте также новости за ночь 9 января 2020 года:
Горячие новости
- Пушков рассказал, почему президент Эстонии не взяла вино из Крыма
- Зеленский объявил траур из-за крушения Боинга
- Новости за ночь: Соловьев объяснил отказ Трампа от силового удара по Ирану
- Московских водителей призвали к осторожности из-за ухудшения погоды
- Новости за ночь: Роструд сообщил о восьми коротких неделях в 2020 году