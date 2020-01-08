Авиаэксперт не согласился с официальной причиной крушения украинского Boeing 737 в Иране

Все пассажиры и экипаж самолета Boeing 737, принадлежащего «Международным линиям Украины», погибли в результате авиакатастрофы вблизи аэропорта Тегерана в Иране, сообщил украинский МИД. По уточненным данным СНБО Украины, на борту находились 168 авиапассажиров и 9 членов экипажа. Посольство России выясняет, находились ли на украинском борту граждане страны, cообщает Газета.ru.

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. Об этом агентству IRNA сообщил официальный представитель международного аэропорта Тегерана.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН подчеркнул, что настоящую причину авиакатастрофы до момента расшифровки «черных ящиков» украинского Boeing 737, разбившегося в Иране, не назовет ни один эксперт. Однако, у летчика возникло много вопросов в связи с обстоятельствами падения самолета.

«Что произошло в Ираке с украинским самолетом, мне во многом непонятно. Почему экипаж не управлял этим самолетом, почему не выполнил маневр захода на аэродром в Тегеране даже при пожаре в одном двигателе – большие вопросы. «Черные ящики» расшифруют – мы поймем, была ли потеря тяги второго двигателя, почему пилоты не выполнили маневр, отключили ли системы подачи топлива, электричества и воздуха в загоревшийся двигатель.