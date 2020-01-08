Авиаэксперт не согласился с официальной причиной крушения украинского Boeing 737 в Иране
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН проанализировал данные о падении украинского Boeing 737 в Иране.
Все пассажиры и экипаж самолета Boeing 737, принадлежащего «Международным линиям Украины», погибли в результате авиакатастрофы вблизи аэропорта Тегерана в Иране, сообщил украинский МИД. По уточненным данным СНБО Украины, на борту находились 168 авиапассажиров и 9 членов экипажа. Посольство России выясняет, находились ли на украинском борту граждане страны, cообщает Газета.ru.
Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. Об этом агентству IRNA сообщил официальный представитель международного аэропорта Тегерана.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН подчеркнул, что настоящую причину авиакатастрофы до момента расшифровки «черных ящиков» украинского Boeing 737, разбившегося в Иране, не назовет ни один эксперт. Однако, у летчика возникло много вопросов в связи с обстоятельствами падения самолета.
«Что произошло в Ираке с украинским самолетом, мне во многом непонятно. Почему экипаж не управлял этим самолетом, почему не выполнил маневр захода на аэродром в Тегеране даже при пожаре в одном двигателе – большие вопросы. «Черные ящики» расшифруют – мы поймем, была ли потеря тяги второго двигателя, почему пилоты не выполнили маневр, отключили ли системы подачи топлива, электричества и воздуха в загоревшийся двигатель.
От потери тяги на одном двигателе или его возгорании самолеты не падают. Boeing 737-800 – это довольно свежая модель, замечательный самолет. Boeing 737 предусматривает установку нескольких моделей двигателей. Они очень доработанные и очень безопасные. Машина спроектирована так, чтобы при отказе одного двигателя на другом можно было благополучно закончить полет – сесть на другом аэродроме, вернуться на аэродром вылета или долететь до аэродрома назначения. Второй двигатель может работать до четырех часов в автономном режиме», - заявил эксперт.
Юрий Сытник считает, что техническое состояние украинского самолета было удовлетворительным.
«Авиапарк Украины постоянно обновляются. Киев получает иностранные самолеты в лизинг, как и Россия в 90-е. Иностранные компании практически даром давали нам (РФ – прим. НСН) свои самолеты только для того, чтобы закрепиться на территории страны. Учитывая отношения Украины и США, предполагаю, что упавший Boeing 737-800 не самый старый, 2016 года выпуска», - сказал собеседник НСН.
Авиаэксперт не исключил, что причиной крушения украинского лайнера может стать напряженная обстановка в регионе.
«Иран находится в состоянии повышенной боевой готовности. Только что отбомбили две американских военных базы в Ираке. Было запущено около десятка ракет. ПВО страны приведена в полную боевую готовность, потому что ждут «ответки» от американцев. Тут взлетает пассажирский самолет. На второй минуте полета самолет почему-то падает», - рассудил летчик.
Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН рассказал,можно ли говорить о полной ненадежности Boeing 737 MAX, и как исправить слабые стороны лайнера.
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