Новости за ночь: Роструд сообщил о восьми коротких неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ждут восемь сокращенных рабочих недель. Об этом рассказали в Роструде. Связано это с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

Согласно производственному календарю на нынешний год, сокращенные рабочие недели ждут россиян в январе, феврале, марте, апреле, а также в мае, июне и ноябре, передает РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что начинается год двухдневной рабочей неделей после новогодних каникул. А очередная короткая рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля, пишут «Известия». В этом месяце в стране отмечается День защитника Отечества, поэтому в последнюю неделю февраля работать граждане будут всего четыре дня: с 25 по 28 февраля.

На много выходных дней россияне могут рассчитывать весной. Международный женский день, 8 марта, сократит вторую рабочую неделю марта до четырех дней. Также четыре рабочих дня с 27 по 30 апреля будет в связи с празднованием Дня весны и труда. В мае в связи с переносами выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России нельзя превращать 31 декабря в постоянный выходной день. Бывший глава СПЧ в эфире НСН возразил ему.







