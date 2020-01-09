Новости за ночь: Соловьев объяснил отказ Трампа от силового удара по Ирану

Соловьев написал в своем Telegram-канале, что Трамп менее эмоционален, чем кажется, и у него есть определенный сценарий при урегулировании конфликтов. Трамп легко идет на повышение ставок, бряцает оружием, нагнетает психологическое давление, а потом объявляет о новых санкциях, отметил Соловьев.

«Прямому военному столкновению он предпочитает удавку экономических санкций, санкции воспринимает как метод ведения войны», - добавил телеведущий.

После штурма посольства США в Багдаде Трамп приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани. В ходе спецоперации также погиб замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Власти Ирана в ответ обстреляли две авиабазы с американскими военными, объявив о 80 жертвах удара. В США настаивают, что погибших не было: Тегеран предупредил об атаке власти Ирака, а те, в свою очередь, американцев.

