Новости за ночь: Истребитель Т-50 разбился в Хабаровском крае

24 декабря 201907:13

Новейший истребитель Т-50 (официальное наименование Су-57) разбился в Хабаровском крае. Он упал в тайге, никто, к счастью, не пострадал – пилот успел выполнить катапультирование, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Комсомольска-на-Амуре, где на заводе имени Гагарина.выпускаются эти боевые машины пятого поколения.

Истребитель упал во время испытательного полёта, далеко от города. Пилота вертолетом Ми-8 отправили на комсомольский авиазавод, передает RT.

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Речь идёт именно о модели заводского индекса Т-50, которая ещё не была поставлена на вооружение Восточного военного округа. Данная машина принадлежит авиазаводу, уточняет Газета.ру.

Су-57 - перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения разработки ОКБ имени П. О. Сухого, до августа 2017 года изделие было известно под заводским индексом Т-50.

Машина создаётся для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27. В конце мая этого года запущено серийное производство Су-57.

Специалисты отмечают, что этот истребитель ещё требует доводки. Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН ранее объяснил, почему Су-57 еще нельзя считать самолетами пятого поколения.

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ФОТО: Wikipedia
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