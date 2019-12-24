Новости за ночь: Истребитель Т-50 разбился в Хабаровском крае

Речь идёт именно о модели заводского индекса Т-50, которая ещё не была поставлена на вооружение Восточного военного округа. Данная машина принадлежит авиазаводу, уточняет Газета.ру.

Су-57 - перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения разработки ОКБ имени П. О. Сухого, до августа 2017 года изделие было известно под заводским индексом Т-50.

Машина создаётся для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27. В конце мая этого года запущено серийное производство Су-57.

Специалисты отмечают, что этот истребитель ещё требует доводки. Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН ранее объяснил, почему Су-57 еще нельзя считать самолетами пятого поколения.

