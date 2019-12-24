Новости за ночь: Истребитель Т-50 разбился в Хабаровском крае
Новейший истребитель Т-50 (официальное наименование Су-57) разбился в Хабаровском крае. Он упал в тайге, никто, к счастью, не пострадал – пилот успел выполнить катапультирование, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Комсомольска-на-Амуре, где на заводе имени Гагарина.выпускаются эти боевые машины пятого поколения.
Истребитель упал во время испытательного полёта, далеко от города. Пилота вертолетом Ми-8 отправили на комсомольский авиазавод, передает RT.
Речь идёт именно о модели заводского индекса Т-50, которая ещё не была поставлена на вооружение Восточного военного округа. Данная машина принадлежит авиазаводу, уточняет Газета.ру.
Су-57 - перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения разработки ОКБ имени П. О. Сухого, до августа 2017 года изделие было известно под заводским индексом Т-50.
Машина создаётся для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27. В конце мая этого года запущено серийное производство Су-57.
Специалисты отмечают, что этот истребитель ещё требует доводки. Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН ранее объяснил, почему Су-57 еще нельзя считать самолетами пятого поколения.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новости за ночь: Россия ответила ЕС на претензии из-за ж/д сообщения с Крымом
- Новости за ночь: В России поменяются правила сдачи на права
- Новости за ночь: Истребитель Т-50 разбился в Хабаровском крае
- СМИ сообщают о расстреле опергруппы СБУ вблизи границы с Венгрией
- «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ в Давосе