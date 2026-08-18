В Италии отвергли причастность Москвы к взрыву на заводе боеприпасов

Итальянские власти не располагают данными, которые бы указывали на причастность Москвы к взрыву на заводе по производству боеприпасов в Коллеферо, к югу от Рима, сообщает Adnkronos.

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Как заявил министр обороны Гвидо Крозетто, «ни у кого нет данных, которые указывали бы на что-то иное, кроме внутренней проблемы». Правительство Италии не рассматривает всерьез «российский след» во взрыве. Расследование причин катастрофы продолжается.

Мэр Коллеферро Джулио Каламита посчитал произошедшее несчастным случаем. По его мнению, если бы версия о российском следе подтвердилась, ситуация выглядела бы куда более тревожной.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на крупном заводе по производству боеприпасов под Римом 13 августа. Рабочие не пострадали.

Ранее в Болгарии прогремел взрыв на складе боеприпасов военного завода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Семичаевская Ася
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