В Италии отвергли причастность Москвы к взрыву на заводе боеприпасов

Как заявил министр обороны Гвидо Крозетто, «ни у кого нет данных, которые указывали бы на что-то иное, кроме внутренней проблемы». Правительство Италии не рассматривает всерьез «российский след» во взрыве. Расследование причин катастрофы продолжается.

Мэр Коллеферро Джулио Каламита посчитал произошедшее несчастным случаем. По его мнению, если бы версия о российском следе подтвердилась, ситуация выглядела бы куда более тревожной.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на крупном заводе по производству боеприпасов под Римом 13 августа. Рабочие не пострадали.

Ранее в Болгарии прогремел взрыв на складе боеприпасов военного завода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

