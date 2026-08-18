Застройщики не могут продать 45% квартир в новостройках
Российские застройщики рекордно наращивают площади строительства на фоне того, что не могут продать квартиры в новостройках, сообщают «Известия».
В настоящее время в тех домах, которые будут сданы к концу 2026 года, выкуплено только 55% жилой площади. Наиболее остро ситуация складывается в Краснодаре, Челябинске, Воронеже и Омске. Многие девелоперы, запуская новые проекты, перекладывают на них убытки действующих строек.
Эксперты считают, что это может привести к банкротству ряда локальных игроков, но в целом отрасль способна выйти из кризиса. В тех регионах, где перепроизводство очень большое, темпы стройки уже сокращаются, а в 2027 году этот показатель снизится и в целом по стране.
Ранее эксперт назвал способы сделать цены на новостройки справедливыми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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