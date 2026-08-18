СМИ: Группой пропавших на Эльбрусе туристов руководил опытный севастопольский альпинист

Он не раз покорял данную вершину. Мужчина является инструктором Федерации спортивного туризма России, давно сопровождает группы в качестве гида по различным горным маршрутам. Ржанов ведёт канал об этом в Telegram. Он был участником и судьёй на соревнованиях альпинистов в Крыму и в других регионах России.

Ржанов имеет опыт хождения по горным вершинам Кавказа, Памира и Тянь-Шаня, три года назад стал участником восхождения на Эльбрус в честь 240-й годовщины Севастополя. Отмечается, что подготовка участников нынешнего восхождения началась несколько месяцев назад.

Днем ранее на Эльбрусе пропали девять туристов из Севастополя. Среди них есть подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

