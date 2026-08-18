СМИ: Группой пропавших на Эльбрусе туристов руководил опытный севастопольский альпинист
Группой туристов, которые пропали на Эльбрусе, руководил опытный севастопольский альпинист Василий Ржанов, сообщает Shot.
Он не раз покорял данную вершину. Мужчина является инструктором Федерации спортивного туризма России, давно сопровождает группы в качестве гида по различным горным маршрутам. Ржанов ведёт канал об этом в Telegram. Он был участником и судьёй на соревнованиях альпинистов в Крыму и в других регионах России.
Ржанов имеет опыт хождения по горным вершинам Кавказа, Памира и Тянь-Шаня, три года назад стал участником восхождения на Эльбрус в честь 240-й годовщины Севастополя. Отмечается, что подготовка участников нынешнего восхождения началась несколько месяцев назад.
Днем ранее на Эльбрусе пропали девять туристов из Севастополя. Среди них есть подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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