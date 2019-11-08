Недопятое поколение. Чего не хватает СУ-57
Авиаэксперты рассказали в эфире НСН, почему в ВКС пойдет Су-57. который еще нельзя считать самолетом пятого поколения.
До конца года Воздушно-космические силы (ВКС) получат первый истребитель пятого поколения Су-57. Об этом сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. По его словам, в следующем году в ВКС поступит еще один такой самолет, и «далее пойдет кратное наращивание производства». Он напомнил, что ВКС России до 2028 года должны получить 76 таких самолетов.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН объяснил, почему Су-57 еще нельзя считать самолетами пятого поколения.
«У самолетов пятого поколения есть три ключевых показателя. Это сверхзвуковая крейсерская скорость, малая заметность и объединение в единый комплекс всех систем самолета. Если сравнивать американские самолеты с нашим, то наш – еще не пятое поколение. Он еще не отвечает показателю по малозаметности, ее нужно доводить. Штатных двигателей, которые позволят соответствовать по скорости, тоже еще нет. У американцев же, если говорить о F-22, то это полноценный самолет пятого поколения», - пояснил он.
По словам эксперта, Су-57 опережает зарубежные самолеты только сверхманёвренностью, однако для машины пятого поколения она не нужна.
«Все современные воздушные бои идут на средней дальности, 30 – 50 км. В них решает система вооружения: нужно быстрее обнаружить противника и запустить ракету. Вся идеология пятого поколения – не вступать в ближний манёвренный бой. Машина пошла в серию, и это правильно, но конструкторы еще будут ее доводить до ума. То, что она пошла в серию, не значит, что она принята на вооружение. Пока самолет не получит двигатели, на которые был рассчитан, и системы вооружения, которые сейчас разрабатываются, говорить о пятом поколении нельзя. На доводку потребуется несколько лет», - подчеркнул Лукашевич.
Стоит также отметить, когда Су-57 был запущен в серийное производство, в США заинтересовались, почему стоимость производства истребителя снизилась на 20 процентов.
Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Магомед Толбоев в интервью НСН разъяснил, что в удешевлении Су-57 нет никакой загадки.
«Это общеизвестные вещи: чем больше партия, тем дешевле обходится. А единичные штуки очень дороги. Вот почему мы, летчики-испытатели, бережем машину. Потому что это опытный экземпляр – их две-три штуки. Поэтому летчики-испытатели никогда не бросают машину, доводят ее до конца, до последнего. А когда будет 50-100-200 штук – естественно идет удешевление процесса, производственных изделий, технологий», - заявил летчик.
Отметим, что сейчас истребители Су-57 выпускаются в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. В декабре 2017 года начались летные испытания двигателя «второго этапа» (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость. С 2023 года должны начаться серийные поставки самолётов с новыми двигателями.
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