Недопятое поколение. Чего не хватает СУ-57

По словам эксперта, Су-57 опережает зарубежные самолеты только сверхманёвренностью, однако для машины пятого поколения она не нужна.

«Все современные воздушные бои идут на средней дальности, 30 – 50 км. В них решает система вооружения: нужно быстрее обнаружить противника и запустить ракету. Вся идеология пятого поколения – не вступать в ближний манёвренный бой. Машина пошла в серию, и это правильно, но конструкторы еще будут ее доводить до ума. То, что она пошла в серию, не значит, что она принята на вооружение. Пока самолет не получит двигатели, на которые был рассчитан, и системы вооружения, которые сейчас разрабатываются, говорить о пятом поколении нельзя. На доводку потребуется несколько лет», - подчеркнул Лукашевич.

Стоит также отметить, когда Су-57 был запущен в серийное производство, в США заинтересовались, почему стоимость производства истребителя снизилась на 20 процентов.

Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Магомед Толбоев в интервью НСН разъяснил, что в удешевлении Су-57 нет никакой загадки.

«Это общеизвестные вещи: чем больше партия, тем дешевле обходится. А единичные штуки очень дороги. Вот почему мы, летчики-испытатели, бережем машину. Потому что это опытный экземпляр – их две-три штуки. Поэтому летчики-испытатели никогда не бросают машину, доводят ее до конца, до последнего. А когда будет 50-100-200 штук – естественно идет удешевление процесса, производственных изделий, технологий», - заявил летчик.

Отметим, что сейчас истребители Су-57 выпускаются в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. В декабре 2017 года начались летные испытания двигателя «второго этапа» (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость. С 2023 года должны начаться серийные поставки самолётов с новыми двигателями.

