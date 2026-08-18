После переговоров в Москве министр иностранных дел африканской республики Сэмюэл Окудзето Аблаква заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров согласился работать над урегулированием этого вопроса, сообщает «Интерфакс». Аблаква указал, что в Украине погибли 62 его соотечественника, а 15 числятся пропавшими без вести.

По словам российского министра, граждане Ганы подписывали контракты с Минобороны РФ, однако заявил делали это «из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом», а также «по материальным финансовым соображениям». Лавров отметил, что Москва получала аналогичные обращения от других стран.

Ранее стало известно, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины бросают свои позиции и убегают с оружием в руках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

