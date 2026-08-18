Стало известно о росте стоимости морских перевозок из-за войн и изменения климата
За последний месяц в мире резко подорожали морские перевозки, сообщает Financial Times.
По данным издания, это произошло из-за военных конфликтов и низкого уровня воды в Рейне, вызванного длительными периодами засухи в Европе и Латинской Америке. Стоимость выросла на главных судоходных маршрутах, среди которых Панамский канал, Рейн, Красное и Черное моря.
Данный сбой на рынке морских перевозок стал самым масштабным за всю историю наблюдений, с которым даже не сравнится эпидемия коронавируса и санкции против России. Ситуация усиливает опасения о росте потребительских цен.
Ранее стало известно, что экспортеры тайно наладили вывоз нефти через Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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