Явлинский: «Яблоко» достигло главной цели избирательной кампании

По его словам, удалось донести до избирателей позицию, которая отличается от предложений других участников предвыборной кампании. Решение Верховного суда об отстранении партии от выборов Явлинский назвал «беспрецедентным».

Отмечается, что партия продолжит участвовать в выборах текущего года 127 кандидатов продолжают баллотироваться в Госдуму по одномандатным округам, а партийные списки допущены к выборам в парламенты Новгородской, Калининградской, Свердловской, Томской и Псковской областей.

Днем ранее Верховный суд РФ оставил в силе решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. До этого партия получила мотивированное решение Верховного суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

