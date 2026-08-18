Стубб: Соседние с РФ страны могут сыграть важную роль в диалоге Москвы и ЕС

По его словам, Европе они пригодятся, если внешнеполитический курс США перестанет соответствовать интересам Брюсселя. Глава государства указал, что Финляндия поддерживает диалог с РФ на уровне пограничных служб и посольств, но единое видение прямого политического диалога в Евросоюзе пока отсутствует.

Президент отметил, что ключевую роль в будущем восстановлении контактов должны сыграть страны, которые имеют общую границу с Россией. Стубб также подчеркнул, что необходима собственная политика в отношении России, независимая от США, после того, как Вашингтон разослал своим союзникам по НАТО опросник для проверки их идеологической лояльности Белому дому.

Ранее президент Финляндии заявил о любви к россиянам и русской культуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

