Стубб: Соседние с РФ страны могут сыграть важную роль в диалоге Москвы и ЕС
Европе необходимо сохранять и в определенный момент открыть каналы связи с Москвой, сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на заявление президент Финляндии Александра Стубба.
По его словам, Европе они пригодятся, если внешнеполитический курс США перестанет соответствовать интересам Брюсселя. Глава государства указал, что Финляндия поддерживает диалог с РФ на уровне пограничных служб и посольств, но единое видение прямого политического диалога в Евросоюзе пока отсутствует.
Президент отметил, что ключевую роль в будущем восстановлении контактов должны сыграть страны, которые имеют общую границу с Россией. Стубб также подчеркнул, что необходима собственная политика в отношении России, независимая от США, после того, как Вашингтон разослал своим союзникам по НАТО опросник для проверки их идеологической лояльности Белому дому.
Ранее президент Финляндии заявил о любви к россиянам и русской культуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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