Конструктор рассказал, в чём российская авиация превосходит американскую

23 сентября 201914:45
Борис Бутылин

Алексей Игнатов отметил в эфире НСН, что авиационная техника движется вперед пропорционально развитию науки.

В России начали разработку истребителей шестого поколения. Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов. По его словам, главным отличием новейших самолетов станет их беспилотное управление. Также по сравнению с истребителями пятого поколения Су-57 они будут более маневренными, быстрыми и незаметными.

Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов рассказал НСН, почему у шестого поколения российских истребителей будет беспилотное управление.

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«Дело в том, что совершенствуется система пилотирования, совершенствуется система управления, и человеческая жизнь, естественно, дорогая, поэтому и переходят на беспилотные. И дроны сейчас строятся специально и в оборонительном, и в наступательном вариантах. Так что техника движется вперед пропорционально развитию науки. А ГосНИИАС находится на передовом рубеже в разработке наших новых технологий. Соперничаем мы в основном с американцами, их разработки всегда не отстают от времени, но на сегодняшний день наши авиационные системы превосходят американские», — сказал Алексей Игнатов.

Добавим, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 должен быть включен в боевой состав Воздушно-космических сил РФ до конца 2019 года.

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ФОТО: Минобороны РФ
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