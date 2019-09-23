Конструктор рассказал, в чём российская авиация превосходит американскую

В России начали разработку истребителей шестого поколения. Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов. По его словам, главным отличием новейших самолетов станет их беспилотное управление. Также по сравнению с истребителями пятого поколения Су-57 они будут более маневренными, быстрыми и незаметными.

Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов рассказал НСН, почему у шестого поколения российских истребителей будет беспилотное управление.