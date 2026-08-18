Иран пригрозил прорвать блокаду США в случае провала переговоров
Тегеран пригрозил прорвать морскую блокаду Вашингтона в случае провала переговоров по мирному урегулированию, сообщает Reuters.
По данным агентства, атака начнется, если США не смогут в полной мере выполнить условия временного мирного соглашения в течение нескольких недель. Тегеран принял решение перейти от оборонительной политики к «полностью наступательной» в связи с тупиковой ситуацией в переговорах.
По данным телеканала Al Arabiya, США и Иран продлили мирное соглашение о прекращении огня, срок которого истекал 17 августа. При этом в МИД Ирана говорили, что договор потерял значение.
Ранее Иран описал внешнюю политику США отрывком из произведения Достоевского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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