Си Цзиньпин посетит США с 23 по 25 сентября

По данным издания, 24 сентября китайский лидер встретится с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. На переговорах стороны обсудят торговлю, ситуацию вокруг Тайваня, развитие искусственного интеллекта, обстановку в Иране и Ормузском проливе. При этом Си Цзиньпин не примет участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Позже Трамп подтвердил журналистам, что ждет с визитом Си Цзиньпина. Встреча, по его словам, должна состояться 24 сентября.

Ранее стало известно, что Тайвань и США проводят тайные военные учения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

