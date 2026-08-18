Си Цзиньпин посетит США с 23 по 25 сентября
Председатель Китая Си Цзиньпин совершит визит в США с 23 по 25 сентября, сообщает Politico.
По данным издания, 24 сентября китайский лидер встретится с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. На переговорах стороны обсудят торговлю, ситуацию вокруг Тайваня, развитие искусственного интеллекта, обстановку в Иране и Ормузском проливе. При этом Си Цзиньпин не примет участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Позже Трамп подтвердил журналистам, что ждет с визитом Си Цзиньпина. Встреча, по его словам, должна состояться 24 сентября.
Ранее стало известно, что Тайвань и США проводят тайные военные учения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Застройщики не могут продать 45% квартир в новостройках
- Стубб: Соседние с РФ страны могут сыграть важную роль в диалоге Москвы и ЕС
- Си Цзиньпин посетит США с 23 по 25 сентября
- СМИ: Группой пропавших на Эльбрусе туристов руководил опытный севастопольский альпинист
- Из России депортирован глава азербайджанской диаспоры в Москве
- Стало известно о росте стоимости морских перевозок из-за войн и изменения климата
- Гана потребовала от России прекратить рекрутирование ее граждан
- В Италии отвергли причастность Москвы к взрыву на заводе боеприпасов
- Иран пригрозил прорвать блокаду США в случае провала переговоров
- Явлинский: «Яблоко» достигло главной цели избирательной кампании