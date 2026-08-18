Из России депортирован глава азербайджанской диаспоры в Москве
Руководитель азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияр Гасанов депортирован из России, сообщает российское бюро азербайджанского издания «Азери-Пресс».
Его гражданство было аннулировано в 2025 году, а в июне 2026 года Гасанова задержали правоохранители и отправили в центр временного содержания мигрантов. Причины, по которым аннулировано гражданство, не уточняются. Некоторое время он находился в центре, затем его отправили в аэропорт с целью депортации.
В 2025 году Россия депортировала главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова. Причины выдворения власти не сообщили. До этого он был лишен гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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