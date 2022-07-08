СМИ: неизвестный напал на бывшего премьера Японии Абэ
8 июля 202206:03
Неизвестный совершил нападение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, сообщает NHK.
Это произошло во время выступления политика в городе Нара. Абэ мог получить ранение из огнестрельного оружия, так как поблизости от места выступления были слышны выстрелы.
Политика госпитализировали без сознания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru