СМИ: неизвестный напал на бывшего премьера Японии Абэ

Неизвестный совершил нападение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, сообщает NHK.

Экс-посол в Японии: Абэ был двигателем отношений с Россией

Это произошло во время выступления политика в городе Нара. Абэ мог получить ранение из огнестрельного оружия, так как поблизости от места выступления были слышны выстрелы.

Политика госпитализировали без сознания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Синдзо АбэЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры