МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма

По ее словам, в ведомстве убеждены, что планировавшие и совершившие этот «акт терроризма» понесут должную меру ответственности. Захарова также пожелала Абэ скорейшей стабилизации состояния и выздоровления.

Ранее подозреваемого в покушении на бывшего премьер-министра Японии задержали, передает Ura.ru. Посол России в Токио Михаил Газулин заявлял, что осуждает варварское покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ и молится о его здоровье, отмечает RT.

