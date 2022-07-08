МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма
В российском МИД ошеломлены новостью о нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в ведомстве надеются, что врачи сделают все возможное для спасения жизни политика. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в ведомстве убеждены, что планировавшие и совершившие этот «акт терроризма» понесут должную меру ответственности. Захарова также пожелала Абэ скорейшей стабилизации состояния и выздоровления.
Ранее подозреваемого в покушении на бывшего премьер-министра Японии задержали, передает Ura.ru. Посол России в Токио Михаил Газулин заявлял, что осуждает варварское покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ и молится о его здоровье, отмечает RT.
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