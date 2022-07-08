Лавров выразил соболезнования главе МИД Японии в связи с покушением на Абэ

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на выступлении на саммите МИД «Большой двадцатки» выразил слова сочувствия в связи с покушением на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА ФАН.

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Он отметил, что узнал о произошедшем во время заседания Группы Двадцати и подчеркнул, что не знает, кто ответственен за покушение.

«Я был, в общем-то, первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшедшим», — сказал Лавров.

Ранее посол России в Токио Михаил Газулин заявил, что осуждает варварское покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ и молится о его здоровье, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровРоссия
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