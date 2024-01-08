Не горячо и холодно: Новые коммунальные аварии не исключили в Подмосковье

Борьба с холодом

Авария на частной котельной, расположенной на территории КСПЗ, произошла 4 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда без тепла остались 173 многоэтажки и структурное подразделение №5 Подольской областной клинической больницы. Власти городского округа Подольск узнали о ЧП спустя сутки. Был введен режим ЧС локального характера.

Накануне Андрей Воробьёв сообщил о запуске второго котла в котельной ЗАО «КСПЗ» и подключении к теплу ряда домов в микрорайоне Климовск Подольска.

«Запустили второй котёл», — написал он в Telegram.

Увеличение мощности котельной в два раза позволят организовать подачу тепла в дома, где не было отопления. Подключены дома микрорайона Климовск на Симферопольской, Заводской и Западной улицах и Октябрьской площади, уточняют «Известия».

По словам Андрея Воробьева, благодаря запуску второго котла подключили ещё пять домов в Климовске.

Губернатор пообещал обеспечить подачу тепла в дома третьей очереди к середине воскресенья, отмечает RT.

Подачу теплоснабжения, нарушенную из-за аварии, в Московской области восстановили, сообщила в своем Telegram-канале региональная прокуратура.