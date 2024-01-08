Не горячо и холодно: Новые коммунальные аварии не исключили в Подмосковье
В Подмосковье могут быть новые коммунальные аварии из-за морозов, предположил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Местные власти решили частную котельную в Подольске забрать в муниципалитет.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что котельная в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска перейдёт под управление муниципалитета. В ходе встречи с управдомами он указал, что данное решение позволит полностью укомплектовать объект персоналом, а также вложить средства в его модернизацию, сообщает «Интерфакс».
Борьба с холодом
Авария на частной котельной, расположенной на территории КСПЗ, произошла 4 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда без тепла остались 173 многоэтажки и структурное подразделение №5 Подольской областной клинической больницы. Власти городского округа Подольск узнали о ЧП спустя сутки. Был введен режим ЧС локального характера.
Накануне Андрей Воробьёв сообщил о запуске второго котла в котельной ЗАО «КСПЗ» и подключении к теплу ряда домов в микрорайоне Климовск Подольска.
«Запустили второй котёл», — написал он в Telegram.
Увеличение мощности котельной в два раза позволят организовать подачу тепла в дома, где не было отопления. Подключены дома микрорайона Климовск на Симферопольской, Заводской и Западной улицах и Октябрьской площади, уточняют «Известия».
По словам Андрея Воробьева, благодаря запуску второго котла подключили ещё пять домов в Климовске.
Губернатор пообещал обеспечить подачу тепла в дома третьей очереди к середине воскресенья, отмечает RT.
Подачу теплоснабжения, нарушенную из-за аварии, в Московской области восстановили, сообщила в своем Telegram-канале региональная прокуратура.
По данным ведомства, подача тепла восстановлена в более 400 многоквартирных домах. В них проживают свыше 110 тысяч человек.
Устранены последствия аварий в Солнечногорске, Химках, Щелково и других населенных пунктах Московской области.
Президенту сообщили о происшествии в Подольске
Коммунальный скандал в Подмосковье дошел до президента страны. Главе государства Владимиру Путину доложили об аварийной ситуации в подмосковном Подольске, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, подобные аварии не исключены из-за аномальных морозов. Отмечается, что все службы работают в авральном режиме днем и ночью.
Понедельник, 8 января, станет последним днем «морозной серии» — аномально холодной погоды в Москве, пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT.
Во вторник столица окажется под влиянием «ныряющего циклона» — атмосферных вихрей, быстро смещающихся из акватории Баренцева моря на юго-восток европейской территории страны с амплитудой температур от -2 до -14 градусов в течение всей недели.
Жителям сделают перерасчет за тепло
В связи с аварией в котельной жителей микрорайона Климовск в подмосковном Подольске освободят от платы за отопление за январь. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Перерасчет пройдет в автоматическом режиме.
После ограничения теплоснабжения было возбуждено уголовное дело против сотрудников закрытого акционерного общества котельной в Подольске из-за неправильной эксплуатации оборудования. Расследованием занимаются сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Подмосковью и местная прокуратура. Ведомства также рассматривают аналогичные дела в других районах Подмосковья, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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