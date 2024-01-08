Воробьев: Котельная в Подольске перейдет под контроль властей Подмосковья

В ходе встречи с управдомами он указал, что данное решение позволит полностью укомплектовать объект персоналом, а также вложить средства в его модернизацию.

«Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации. Всё-таки нашли аргументы, чтобы 10 числа мы подписали уже дорожную карту по передаче... доступ в котельную есть напрямую у муниципалитета, что позволяет нам обеспечить контроль», - сказал глава Подмосковья.

Воробьёв также напомнил, что оставшимся без тепла жителям, будет сделан перерасчёт по оплате ЖКУ, а все убытки будут взысканы с владельцев действующей котельной.

Авария на частной котельной, расположенной на территории КСПЗ, произошла 4 января. Без тепла остались 173 многоэтажки и структурное подразделение №5 Подольской областной клинической больницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

