Воробьев: Котельная в Подольске перейдет под контроль властей Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что котельная в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, перейдёт под управление муниципалитета, сообщает «Интерфакс».
В ходе встречи с управдомами он указал, что данное решение позволит полностью укомплектовать объект персоналом, а также вложить средства в его модернизацию.
«Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации. Всё-таки нашли аргументы, чтобы 10 числа мы подписали уже дорожную карту по передаче... доступ в котельную есть напрямую у муниципалитета, что позволяет нам обеспечить контроль», - сказал глава Подмосковья.
Воробьёв также напомнил, что оставшимся без тепла жителям, будет сделан перерасчёт по оплате ЖКУ, а все убытки будут взысканы с владельцев действующей котельной.
Авария на частной котельной, расположенной на территории КСПЗ, произошла 4 января. Без тепла остались 173 многоэтажки и структурное подразделение №5 Подольской областной клинической больницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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