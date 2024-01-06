В Московской области назвали сроки решения проблемы с отоплением в Подольске
До воскресенья, 7 января, планируется решить проблемы с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске. Об этом заявил заместитель губернатора Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала «Россия 24».
Сегодня, 6 января, власти планируют дать тепло в основную часть домов в Климовске, где во все дома уже вернулось элекроснабжение. В отдельных зданиях, где есть жалобы, электрики оперативно устраняют проблемы.
«Я думаю, что основную проблему по Климовску в течение дня и ночи снимем», — отметил Хромушин.
Ранее коммунальщики смогли стабилизировать работу котельной «КСПЗ» в городском округе Подольск, из-за которой произошло отключение многоквартирных домов в микрорайоне Климовск, передает «Радиоточка НСН».
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