В Московской области назвали сроки решения проблемы с отоплением в Подольске

Сегодня, 6 января, власти планируют дать тепло в основную часть домов в Климовске, где во все дома уже вернулось элекроснабжение. В отдельных зданиях, где есть жалобы, электрики оперативно устраняют проблемы.



«Я думаю, что основную проблему по Климовску в течение дня и ночи снимем», — отметил Хромушин.

Ранее коммунальщики смогли стабилизировать работу котельной «КСПЗ» в городском округе Подольск, из-за которой произошло отключение многоквартирных домов в микрорайоне Климовск, передает «Радиоточка НСН».





