Холодные праздники: СК и прокуратура ищут виновных в коммунальных авариях в Подмосковье

4 января на северо-востоке Климовска, который входит в состав городского округа Подольск, без отопления остались жильцы 173 многоквартирных домов. Произошел прорыв теплотрассы на патронном заводе. По сообщению паблика «Климовск онлайн», с 4 числа не было ни отопления, ни горячей воды, причем в зоне отключения оказалась местная больница.



Глава городского округа Григорий Артамонов в своём Telegram-канале заявил, что работу котельной ЗАО «КСПЗ» и подачу тепла в Подольске планируют возобновить в 21:00 5 января.



К работе готовили дополнительный котёл.

Он также добавил, что в городе продолжают работать пункты обогрева по двум адресам.

«Улица Революции, 2 (гимназия имени Подольских курсантов) и улица Ленина, 20 (ДК «Машиностроитель»). Для доставки в последний организован автобусный маршрут от дома культуры им. 1 Мая», - написал Артамонов.