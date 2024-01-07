Холодные праздники: СК и прокуратура ищут виновных в коммунальных авариях в Подмосковье
В Подольске более трех суток люди в многоэтажных домах остаются без тепла, пока власти выясняют причины и ликвидируют коммунальную аварию.
Власти Московской области не были проинформированы об отключении электричества в котельной Подольска. Утверждается, что произошедшее не было выведено в единую систему контроля теплоснабжения Подмосковья, где власти видят все инциденты и принимают соответствующие решения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление вице-губернатора области Евгения Хромушина.
4 января на северо-востоке Климовска, который входит в состав городского округа Подольск, без отопления остались жильцы 173 многоквартирных домов. Произошел прорыв теплотрассы на патронном заводе. По сообщению паблика «Климовск онлайн», с 4 числа не было ни отопления, ни горячей воды, причем в зоне отключения оказалась местная больница.
Глава городского округа Григорий Артамонов в своём Telegram-канале заявил, что работу котельной ЗАО «КСПЗ» и подачу тепла в Подольске планируют возобновить в 21:00 5 января.
К работе готовили дополнительный котёл.
Он также добавил, что в городе продолжают работать пункты обогрева по двум адресам.
«Улица Революции, 2 (гимназия имени Подольских курсантов) и улица Ленина, 20 (ДК «Машиностроитель»). Для доставки в последний организован автобусный маршрут от дома культуры им. 1 Мая», - написал Артамонов.
Несмотря на то, что власти вечером 5 января, действительно, заявили о пуске котельной ЗАО «КСПЗ», тепло в дома жителей не пришло.
Мэр Григорий Артамонов заявил, что, поскольку авария произошла на режимном объекте, устранение нарушений затянулось.
Руководство городского округа решило нуждающимся выдавать пледы. На Октябрьской площади начала работать полевая кухня, добавил Артамонов.
В субботу, 6 января власти Подольска ввели режим ЧС локального характера, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале.
«Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера», – сообщил он по итогам заседания комиссии по ЧС.
По данным местных интернет-сообществ, «трубы прорвало в сотне мест по всему городу, они заморожены, если дать тепло - будет ещё очень много новых протечек».
По данным Артамонова, из-за морозов и поломки котельной при запуске замерзшей отопительной системы возникают прорывы на магистральной линии и в домах. Артамонов заявил, что специалисты предпринимают, все, что в их силах, чтобы максимально быстро ликвидировать течи.
К середине дня работу котельной, по данным главы городского округа, удалось стабилизировать. Но не решить проблему с подачей тепла в дома.
К вечеру с заявлением о ситуации выступил заместитель губернатора Московской области Евгений Хромушин. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что к Рождеству планируется решить проблемы с отоплением в микрорайоне Климовск.
По его словам, в Климовске к вечеру субботы вернулось электроснабжение. В отдельных зданиях электрики оперативно устраняли проблемы.
В связи с событиями в Подольске глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту ограничения подачи энергоресурсов жителям Московской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«Проводится проверка по ст. 215.1 УК РФ по факту ограничения подачи энергоресурсов жителям городского округа Чехов Московской области», – говорится в сообщении.
Кроме Подольска перебои с теплоснабжением произошли в Солнечногорске.
Прокуратура Московской области также начала проверку из-за проблем с отоплением в регионе. В ведомстве отметили, что из-за нарушений правил предоставления коммунальных услуг сотрудники прокуратуры вынесли представления руководителям ресурсоснабжающих организаций. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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