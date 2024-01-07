Власти Подмосковья: об отключении отопления в Подольске узнали спустя сутки
Власти Московской области не были проинформированы об отключении электричества в котельной Подольска, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление вице-губернатора области Евгения Хромушина.
По его словам, об инциденте им стало известно спустя сутки после жалоб местных жителей в соцсетях. Утверждается, что произошедшее не было выведено в единую систему контроля теплоснабжения Подмосковья, где власти видят все инциденты и принимают соответствующие решения.
4 января на северо-востоке города Климовск, который входит в состав городского округа Подольск, без отопления остались жильцы 173 многоквартирных домов. Произошел прорыв теплотрассы. Мэр Григорий Артамонов заявил, что, поскольку авария произошла на режимном объекте, устранение нарушений затянулось.
Ранее коммунальщики смогли стабилизировать работу котельной «КСПЗ» в городском округе Подольск, из-за которой произошло отключение многоквартирных домов в микрорайоне Климовск, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: Продолжается восстановление Белгорода после обстрела со стороны ВСУ
- Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул РФ и осознал ошибку
- Холодные праздники: СК и прокуратура ищут виновных в коммунальных авариях в Подмосковье
- Власти Подмосковья: об отключении отопления в Подольске узнали спустя сутки
- СМИ: Пентагон скрывал от Белого дома госпитализацию Остина
- СМИ: военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
- Зеленский заявил, что при обстреле Покровска погибли более 10 человек
- В США проверяют инцидент из-за вырванного во время полета фюзеляжа Boeing 737
- Израиль заявил о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы
- СМИ: американская разведка заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru