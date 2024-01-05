Аварийные каникулы: тысячи россиян замерзают в квартирах в 25-градусный мороз

АВАРИИ - В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ



3 января без отопления временно остались жители подмосковного ЖК «Большое Путилково». В чатах ЖК сообщили, что батареи начали остывать с 9 утра. В диспетчерской жильцам сообщили, что из-за нарушения параметров подачи газа давление в котлах упало. В итоге прогрев в котельной снизился со 110 градусов до 60 градусов, а в квартирах — с 60 градусов до 30 градусов.

Жителям Путилкова повезло: аварийная бригада успела устранить неполадки уже к середине дня, и уже к вечеру того же дня в домах снова потеплело. А вот жителям московских районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное было гораздо хуже: в ночь на 4 января сгорела трансформаторная подстанция, обслуживавшая потребителей многоквартирных домов. Жильцы остались не только без отопления, но и без электричества.

Мэр Москвы Сергей Собянин организовал оперативный штаб для помощи горожанам, оставшимся без тепла в 25-градусный мороз. «Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения», - написал он.

Власти отчитались, что подача тепла и света возобновлены в «большинстве домов» по резервной схеме, однако, как пишут в местных чатах, в течение дня отключения возобновились. К ночи управа района Отрадное попросила жителей «ограничить использование электрических приборов в целях уменьшения количества потребляемой мощности». Местные паблики сообщили, что работают в том числе генераторы, присланные МЧС.