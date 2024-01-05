Аварийные каникулы: тысячи россиян замерзают в квартирах в 25-градусный мороз
Коммунальщики устраняют последствия сбоев, причину которых еще предстоит выяснить.
Пик морозов в Московском регионе, по уверениям синоптиков, пришелся на 3-4 января. Днем установились температуры ниже 20 градусов мороза, ночью - ниже 25 градусов. К утру 4 января в столице было до -27,5 градусов, по области — до -35.
Суровые морозы стали серьезным испытанием для городских служб и местных жителей. Одни жалуются на отсутствие отопления, другие — на недостаточную подачу тепла.
АВАРИИ - В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
3 января без отопления временно остались жители подмосковного ЖК «Большое Путилково». В чатах ЖК сообщили, что батареи начали остывать с 9 утра. В диспетчерской жильцам сообщили, что из-за нарушения параметров подачи газа давление в котлах упало. В итоге прогрев в котельной снизился со 110 градусов до 60 градусов, а в квартирах — с 60 градусов до 30 градусов.
Жителям Путилкова повезло: аварийная бригада успела устранить неполадки уже к середине дня, и уже к вечеру того же дня в домах снова потеплело. А вот жителям московских районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное было гораздо хуже: в ночь на 4 января сгорела трансформаторная подстанция, обслуживавшая потребителей многоквартирных домов. Жильцы остались не только без отопления, но и без электричества.
Мэр Москвы Сергей Собянин организовал оперативный штаб для помощи горожанам, оставшимся без тепла в 25-градусный мороз. «Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения», - написал он.
Власти отчитались, что подача тепла и света возобновлены в «большинстве домов» по резервной схеме, однако, как пишут в местных чатах, в течение дня отключения возобновились. К ночи управа района Отрадное попросила жителей «ограничить использование электрических приборов в целях уменьшения количества потребляемой мощности». Местные паблики сообщили, что работают в том числе генераторы, присланные МЧС.
Между тем, в соцсетях московских районов и районов Подмосковья пошла перекличка.
Так, жители деревни Веревское и Клушино в Химках остались без электричества и отопления из-за пожара на местном трансформаторе. Жители Химок также сообщили о проблемах с подачей тепла: у них температура в квартирах упала до +10...+15 градусов.
У жителей посёлка Горки-10 в Одинцовском районе снег на окнах: жалуются на слабое отопление. В Мытищах на отопление жалуются жильцы ЖК «Датский квартал», перебои с отоплением и светом возникли в Раменском округе.
А в Подольске и особенно Климовске из-за прорыва теплотрассы на патронном заводе
вторые сутки проблемы с горячим водоснабжением. По сообщению паблика «Климовск онлайн», вчера весь день не было ни отопления, ни горячей воды, причем в зоне отключения оказалась местная больница. И только сегодня утром глава Подольска Григорий Артамонов отчитался, что аварийные работы завершены и в течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома.
На морозы жалуются не только подмосковные коммунальщики.
«Возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в Международном аэропорту Шереметьево в связи с аномально низкой отрицательной температурой воздуха на протяжении более двух суток. Увеличено время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа», - сообщили в «Шереметьево».
О проблемах с теплоснабжением рассказывают не только в Московском регионе. Например, у жителей Заокского района Тульской области тепла и света нет примерно с Нового года, причем виноваты оказались приезжие (дачники), «перегрузившие» сеть. 3 января из-за аварии без отопления и горячей воды остались 103 многоквартиных дома и 16 соцобъектов в Воронеже. Жители десятков домов в Тюмени ждут тепла к середине сегодняшнего дня.
КТО ВИНОВАТ?
Официально о причинах сбоев и проверках со стороны правоохранительных органов пока не сообщалось. Однако одна из подмосковных управляющих компаний уже попыталась переложить вину на потребителей: «Усиливающиеся морозы привели к авариям на системе отопления из-за отключенных радиаторов».
По другой версии, которая распространяется в СМИ со ссылкой на Минэнерго Московской области, «главной причиной отключения электроэнергии стало превышение частью потребителей мощности, установленной договором».
Между тем, телеграм-канал «Образ будущего» без указания на источник информации пишет, что «ЦА СКР уже завел уголовные дела за преступную халатность, остальное выясняется». Источник приводит версию о «ненадлежащем ремонте и обслуживании ТЭЦ», что повлекло в мороз перегрузку и сбой системы.
Ну а жители рассчитывают в том числе и на природу. В центре погоды "Фобос" говорят, что 5-6 января должно немного потеплеть: до -16 градусов в субботу.
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