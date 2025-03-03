«На связи с потерпевшей»: Буйнову не удастся избежать наказания за ДТП

В свою очередь директор Буйнова Сергей Пудовкин заявил НСН, что артист находится на связи с потерпевшей и оказывает ей необходимую помощь.

«Александр общался с пострадавшей в личном формате, каких-то деталей я не знаю. Александр помогает пострадавшей, они на связи, однако по формату помощи и нюансов у меня информации нет», - сказал Пудовкин.

Ранее сын пострадавшей рассказывал СМИ, что Буйнов после ДТП стоял в стороне и никакого сожаления о произошедшей аварии женщине не выразил. На данный момент самочувствие пенсионерки тяжелое и она остается в больницы – ее родственники будут действовать по закону и будут добиваться справедливости через суд, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

