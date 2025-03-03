«На связи с потерпевшей»: Буйнову не удастся избежать наказания за ДТП
Буйнов находится на связи с пострадавшей в ДТП по его вине, он ей помогает, заявил НСН директор артиста Сергей Пудовкин.
Народный артист России Александр Буйнов в любом случае понесет административное наказание за то, что сбил женщину, заявил в эфире НСН доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Напомним, 26 февраля в подмосковной Апрелевке Буйнов на своем автомобиле Lexus LX 570 сбил переходящую дорогу пенсионерку. Женщину госпитализировали с места ДТП с разрывом связок. Позже в СМИ появилась информация о том, что артист пытался скрыться с места ДТП, однако сам Буйнов это опроверг. Соловьев отметил, что певцу в любом случае грозит административное наказание.
«Буйнов в любом случае должен будет понести административное наказание, даже если потерпевшая откажется от претензий. Все зависит от степени причиненного среда в результате злостного нарушения ПДД. Если будет доказан легкий вред, то Буйнову грозит штраф от 3750 до 7500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет. Если вред средней тяжести, то это административный штраф от 15 до 37,5 тысячи рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет», - разъяснил юрист.
По его словам, досудебное урегулирование конфликта возможно в рамках гражданского дела и только при том условии, что Буйнов компенсирует пострадавшей весь ущерб.
«Кроме того, здесь должна идти речь о гражданской правовой ответственности Буйнова. Пострадавшая вынуждена была пропустить работу из-за больничного, в результате чего недополучит зарплату, плюс расходы на лечение, плюс моральные страдания – все это Буйнов должен будет возместить. В таком случае возможно досудебное урегулирование. Если виновник ДТП компенсирует все до суда, то потерпевшая может подписать соответствующий документ о том, что она не имеет претензий к Буйнову. Тогда этот вопрос будет полностью исчерпан», - отметил собеседник НСН.
В свою очередь директор Буйнова Сергей Пудовкин заявил НСН, что артист находится на связи с потерпевшей и оказывает ей необходимую помощь.
«Александр общался с пострадавшей в личном формате, каких-то деталей я не знаю. Александр помогает пострадавшей, они на связи, однако по формату помощи и нюансов у меня информации нет», - сказал Пудовкин.
Ранее сын пострадавшей рассказывал СМИ, что Буйнов после ДТП стоял в стороне и никакого сожаления о произошедшей аварии женщине не выразил. На данный момент самочувствие пенсионерки тяжелое и она остается в больницы – ее родственники будут действовать по закону и будут добиваться справедливости через суд, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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