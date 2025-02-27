СМИ: Буйнов заявил, что не скрывался с места ДТП

«В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет. С места происшествия не скрывался — все запротоколировано полицией», — отметил исполнитель.

Буйнов добавил, что находится на связи с семьей пострадавшей.

Ранее мировой судья судебного участка №306 района Северное Измайлово города Москвы на 1,5 года лишил водительских прав мужчину за управление электросамокатом в нетрезвом виде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

