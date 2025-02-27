СМИ: Буйнов заявил, что не скрывался с места ДТП
Певец, народный артист России Александр Буйнов в интервью агентству ТАСС заявил, что не пытался скрыться с места ДТП в Подмосковье, где он, управляя автомобилем Lexus LX 570, сбил на пешеходном переходе пожилую женщину вечером 26 февраля.
«В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет. С места происшествия не скрывался — все запротоколировано полицией», — отметил исполнитель.
Буйнов добавил, что находится на связи с семьей пострадавшей.
Ранее мировой судья судебного участка №306 района Северное Измайлово города Москвы на 1,5 года лишил водительских прав мужчину за управление электросамокатом в нетрезвом виде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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