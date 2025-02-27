СМИ: Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе

Певец, народный артист России Александр Буйнов сбил на пешеходном переходе женщину в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

СМИ: Актер Денис Матросов попал в ДТП на автомобиле супруги

Инцидент произошел примерно в 18 часов 26 февраля в Наро-Фоминском округе в Подмосковье, Буйнов находился за рулем своего внедорожника Lexus LX 570.

Пострадавшая 61-летняя воспитательница детского сада возвращалась домой с работы. Она была госпитализирована с разрывом связок. По словам потерпевшей, автомобиль появился неожиданно, однако она успела отскочить.

Ранее автомобиль Porsche супруги актера Дениса Матросова Оксаны Рудич-Каструбиной совершил столкновение с машиной ДПС в столичном районе Лианозово, при этом за рулем находился сам Матросов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
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