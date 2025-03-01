СМИ: Буйнов не извинился перед сбитой им женщиной

Напомним, Буйнов, находясь за рулем Lexus LX 570, сбил на пешеходном переходе в Подмосковье пожилую женщину вечером 26 февраля. По данным СМИ, состояние пенсионерки после того, как певец сбил ее на пешеходном переходе, ухудшилось: женщину хотят перевести в московскую больницу.



Женщина также пожаловалась, что Буйнов не связался с ней лично и не извинился, а лишь ограничился постом в соцсети. Женщина намерена идти до конца и добиться, чтобы «все было по закону», и не готова прощать певца ни за какие деньги.

Ранее директор Буйнова Сергей Пудовкин заявил, что артист не отменит концерты после ДТП со своим участием, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

